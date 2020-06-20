Пекин, , 05:20 — REGNUM На материковой части Китая выявлено еще четыре новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, общее число таких «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев в Китае достигло 1868 за все время эпидемии. Из четырех «импортных» случаев, три приходятся на провинцию Гуандун и один — на Шанхай.

Среди всех таких пациентов, 1785 уже покинули госпитали страны по выздоровлению, еще 83 человека продолжают получать медицинскую помощь. Смертей нет.