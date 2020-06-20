Пекин, , 05:17 — REGNUM В Китае подтверждено 27 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

Из них 23 оказались локальными и еще четыре привнесенными извне. Из общего числа локальных случаев, 22 выявлены в Пекине и один — в соседней с ним провинции Хэбэй, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Смертей от опасной инфекции в Китая за прошедшие сутки зафиксировано не было. Напомним, что в Пекине было выявлено сразу несколько кластеров нового коронавируса.