Пекин, , 05:01 — REGNUM В китайской национальной метеорологической обсерватории объявили синий уровень угрозы из-за ливней на ближайшие сутки, сообщает 20 июня агентство Синьхуа.

С утра 20 июня по утро 21 июня мощные ливни и ураганы ожидаются в провинциях Сычуань, Гуйчжоу, Хунань, Хубэй, Хэнань, Цзянси, Анхой, Чжэцзян, Юньнань, Хэйлунцзян, в Тибетском автономном районе и городе Центрального подчинения Чунцине, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В некоторых районах ожидаются ливни до 60 мм осадков в часке. В Китае действует четырехцветная система предупреждения погодной опасности, где степень угрозы возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному по мере возрастанию.