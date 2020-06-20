Урумчи, Китай, , 04:43 — REGNUM Почти 3 млн жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая были выведены из нищеты с 2014 по 2019 годы, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Всего 737 тыс. домохозяйств или более 2,92 млн жителей были выведены из нищеты за указанный период, при этом уровень бедности снизился до 1,24% в 2019 году с 19,4% в 2013 году, сообщили в информационной канцелярии местного правительства.

Подушевой доход жителей города и села достигли 34 664 юаней (около $4898) и 13 122 юаней соответственно в 2019 году, сообщил пресс-секретарь Ильджан Анагьит. Оставшееся бедное население будет выведено из нищеты в течение этого года, обещает Ильджан.