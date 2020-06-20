Пекин, , 04:22 — REGNUM Никаких свидетельств того, что новый коронавирус распространяется через пищу, включая морепродукты нет, сообщил китайский эпидемиолог, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Исследования показали, что коронавирус передается в основном через аэрозоль и тесные контакты, заявил исследователь Китайского центра по контролю и профилактике за заболеваниями Фэн Лучжао во время пресс-конференции в Пекине. Он также добавил, что риск исходит, в основном, от длительного контакта с концентрированным аэрозолем в относительно закрытых помещениях.

Несмотря на малый шанс передачи инфекции через пищеварительный тракт, Фэн предположил, что гигиена продуктов питания, надлежащее обращение с пищей и дезинфекция кухонных помещений, а также кухонной утвари является обязательным.