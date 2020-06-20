Рамалла , , 04:17 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом на палестинских территориях увеличилось с 815 до 868, сообщается на сайте министерства здравоохранения Палестины.

Новые пациенты выявлены в городах Хеврон, Рамалла, Наблус и Дженин. 18 июня власти Палестины объявили о второй волне коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан возобновили прием прихожан церкви и мечети после трехмесячного перерыва из-за коронавируса.

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