Пекин, , 04:16 — REGNUM Бывшего заместителя главы китайского бюро надзора за качеством Вэй Чуанчжуна приговорили в Китае к пожизненному тюремному заключению за взяточничество, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Вэй ранее был заместителем директор ныне упразднённой Генеральной администрации инспекции и карантина, а также президентом Китайской инспекции и сообществу по надзору. Все нелегально заработанные средства опального чиновника будут отчуждены в пользу государства.

Суд установил, что в период с 2001 по 2019 годы Вэй, пользуясь возможностями от занимаемых им постов, занимался поиском личной материальной выгоды путем лоббирования интересов третьих лиц. В итоге он сумел получить 123 млн юаней (около $17,35 млн)

Вэю было вынесено мягкое наказание, поскольку он в полной мере осознал свою вину, раскаялся и пошел на сотрудничество со следствием, добровольно отдав все свои незаконные накопления, сообщили в суде.