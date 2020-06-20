Тегеран, , 13:30 — REGNUM 19 июня пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние 24 часа 120 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 9 392. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«За последние сутки было обнаружено 2615 новых случаев заражения COVID-19, около 986 человек были госпитализированы», — отметила она.

По словам Лари, в общей сложности в стране 200 262 иранца были подвержены заражению COVID-19, причем 159 192 из них были выписаны из больниц и выздоровели от этой болезни. «Около 2833 пациентов COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Лари также подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 1 370 718 обследований на выявление заражения.