Красноярск, , 04:05 — REGNUM В субботу, 20 июня, в Красноярске будет облачно с прояснениями, временами кратковременный дождь, возможна гроза, температура воздуха +18… +20 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 7:40 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 20 на 21 июня ожидается до +10 °C.

Скорость северо-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В воскресенье, 21 июня, в Красноярске до +14… +16 °C днём и до +9… +11 °C ночью.

В понедельник, 22 июня, в Красноярске ожидается до +22 °C днём. Ночью до +12 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, в центральных и в южных районах Красноярского края 20 июня местами ожидаются сильные дожди, грозы, возможен град.

20−23 июня на реках Оя, Туба, Кан, Мана и их притоках ожидаются резкие подъёмы уровней воды с затоплением пойм, пониженных участков местности, участков дорог местного значения.