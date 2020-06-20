Мехико, , 03:32 — REGNUM К Мексике число умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, превысило 20 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные мексиканского министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки в Мексике от осложнений COVID-19 скончались 647 пациентов, увеличив тем самым число жертв до 20 394. Также за 19 июня в стране выявили еще 5030 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Мексике подтвердили 170 485 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике выявили рекордное суточное число зараженных новым коронавирусом — 5662 человека. Власти страны не исключают, что реальное число заболевших может оказаться значительно выше официальных данных.

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