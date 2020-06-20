Чжэнчжоу, Китай, , 03:30 — REGNUM Первое с начала 2020 года наводнение произошло в верховьях реки Хуанхэ из-за непрекращающихся ливней, сообщили 19 июня в Комиссии по охране реки Хуанхэ при Министерстве водных ресурсов КНР.

Хуанхэ является второй по протяженности рекой Китая. После недавних дождей объем воды, проходящий через Тяьнанхайскую гидрологическую станцию в провинции Цинхай на северо-западе Китая за секунду, достигло 2500 кубических метров, отметили в комиссии.

Комиссия объявила синий уровень угрозы в связи с наводнениями и четвертый уровень экстренного реагирования. Оба уровня являются самыми низшими по четырехбалльной шкале, принятой в Китае.