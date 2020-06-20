Мехико, , 03:28 — REGNUM Режим максимальная угрозы (красный сигнал эпидемиологической опасности) решили продлить в мексиканской столице Мехико до 29 июня из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила мэр города Клаудиа Шейнбаум 19 июня в ходе пресс-конференции

При этом она отметила, что эпидемиологическая обстановка в городе постепенно приходит в норму. Так из четырех показателей, используемых министерством здравоохранения страны, три установились на уровне, которые применяются для более низкой, оранжевой фазы.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня в Мексике было выявлено рекордное для страны число случаев заражения новым коронавирусом нового типа — 5 662.

Читайте ранее в этом сюжете: Мексика обновила рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки