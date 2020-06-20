Сан-Хосе, , 03:15 — REGNUM Правительство Коста-Рики распорядилось приостановить отмену карантинных ограничений из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, заявил глава минздрава страны Дэниел Салас в ходе пресс-конференции.

«Это не те цифры, чтобы думать, что все в порядке, и мы можем продолжить отмену ограничений», — заявил он.

За прошедшие сутки в Коста-Рике выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа — 119 человек. Всего с начала пандемии подтвердили 2058 случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране.

«Магазины и торговые центры, пляжи, церкви и другие места досуга будут закрыты, пока мы добьемся устойчивого снижения зараженных», — подчеркнул Салас.