Куньмин, Китай, , 03:12 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая схватила троих подозреваемых с более чем 102 кг наркотиков, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Полиция уезда Гэнма города Линьцан в начале июня получила сведения о том, что группа злоумышленников планирует ввести через границу в Китай партию наркотиков. Немедленно была собрана специальная рабочая группа для проведения расследования.

Уже 12 июня полиция поймала в засаду троих подозреваемых в пограничном районе. У них при себе в плетеной сумке было 102,368 кг наркотиков. Расследование продолжается. Отметим, что Юньнань граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Лаос, Мьянма и Таиланд.