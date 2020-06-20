Москва, 20 июня 2020, 04:04 — REGNUM Обновлённый график вывозных авиарейсов в Россию до 1 июля опубликован в Telegram-канале Минкомсвязи РФ.
По данным ведомства, эвакуационные рейсы на Родину для граждан России запланированы на 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,30 июня и 1 июля.
Расписание на период 20 — 23 июня, (время вылета указано местное):
20 июня состоятся рейсы Хошимин — Екатеринбург — Москва, 10:55; Ташкент — Казань, 12:00; Ош — Москва, 12:30.
21 июня состоятся рейсы Бишкек — Москва, 16:05; Кишинёв — Москва, 07:00; Ташкент — Екатеринбург, 13:00; Белград — Москва, 20:20.
22 июня состоятся рейсы Пхукет — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург, 20:00; Банкок — Новосибирск — Москва — Санкт-Петербург, 23:30; Ларнака — Москва, 09:40; Душанбе — Новосибирск — Екатеринбург, 14:25; Тель-Авив — Москва, 23:55.
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