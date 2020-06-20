Скопье, , 08:50 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 19 июня сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1227 человек было выявлено 156 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 27 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 4820 случаев заражения, 222 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, шесть из них — за последние сутки. 1863 пациента уже излечились.

Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19, а статистика по распространению инфекции продолжает бить рекорды, 15 июля в стране пройдут парламентские выборы.

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