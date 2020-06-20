Приштина, , 08:51 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 19 июня сообщил, что в результате обследования 456 образцов в крае было выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом за сутки. Ещё восемь пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1998 случаев заражения коронавирусом. 34 человека умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 980 пациентов уже здоровы.

С приходом к власти в Косово правительства Авдуллы Хоти число ежедневно проводимых тестов на коронавирус увеличилось в два раза, при этом число выявляемых случаев заражения увеличилось многократно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово выявили 141 новый случай заражения коронавирусом за сутки