Нью-Йорк, США, , 02:26 — REGNUM В американском штате Нью-Йорк разрешат работу парикмахерских с 22 июня, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции.

По его словам, штат Нью-Йорк уже может перейти ко второй фазе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, так как рост числа инфицированных замедлился. Также в рамках второго этапа отмены карантина разрешат работу террас на открытом воздухе в заведениях питания.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня в четырех штатах США — Флориде, Техасе, Аризоне и Южной Каролине — выявили рекордных рост случаев заражения коронавирусом нового типа. Причины резкого роста числа инфицированных пока не назывались.

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