Москва, , 02:06 — REGNUM За последние сутки сотрудники лесных пожарных служб в России ликвидировали 39 пожаров в лесах на площади 1 137 гектаров, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Также продолжается активное тушение 47 действующих лесных пожаров общей площадью 18 508 гектаров. Значительная часть охваченной огнем площади находится в лесах Чукотского автономного округа — более 14,2 тысячи гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня на территории Якутии действовало 26 природных пожаров на площади 137 863 гектара.

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