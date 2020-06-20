Бразилиа, 20 июня 2020, 01:21 — REGNUM В Бразилии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 1 миллион, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.
Только за прошедшие сутки в стране выявили рекордное число зараженных новой инфекцией — 54 771. Таким образом общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 1 032 913.
Также за 19 июня в Бразилии от осложнений COVID-19 скончались 1206 пациентов. Всего с начала пандемии жертвами болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 48 954 человека. Вылечились от болезни 507 200 пациентов.