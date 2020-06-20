Вашингтон, , 01:10 — REGNUM В четырёх штатах США — Флориде, Аризоне, Техасе и Южной Каролине — в последний рабочий день недели был выявлен рекордный прирост случаев заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на данные властей штатов 19 июня сообщает телеканал CNBC.

В коронавирусном антирейтинге лидирует Флорида, в которой число случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки увеличилось на 3822, а число смертей пациентов с COVID-19 — на 43 и достигло 1312.

Далее следует Аризона, где по данным управления общественного здравоохранения суточная прибавка заразившихся коронавирусом составила 3246 человек, при общем числе заразившихся 46 689 человек. В штате за сутки зафиксировали 41 смерть пациентов с COVID-19, таким образом общее число умерших достигло 1312.

Телеканал также упомянул о значительном скачке числа инфицированных в штатах Техас и Южная Каролина.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 00:40 мск 20 июня, в США всего зафиксировано 2 213 000 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и 118 967 скончавшихся пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, что масштабные ограничения, связанные с коронавирусом, в США больше не нужны.

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