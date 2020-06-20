Рабат, , 00:28 — REGNUM В Марокко за прошедшие сутки зафиксировали 539 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный суточный показатель с начала пандемии, сообщает пресс-служба марокканского минздрава.

Отмечается, что из них 457 новых пациентов были выявлены на предприятиях, занимающихся упаковкой клубники в провинции Рабат — Сале — Кенитра. В связи с этим весь регион был закрыт на карантин, в нем закрыты более 20 сельскохозяйственных предприятий.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Марокко выросло до 9613. Число скончавшихся от осложнений COVID-19 в стране осталось прежним — 213 человек.

Также с начала пандемии в Марокко вылечились 8117 пациентов. В настоящее время 5340 человек получают лечение, из них 10 — в палатах интенсивной терапии.