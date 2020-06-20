Москва, , 09:10 — REGNUM Программа «Мой район» создаёт в Москве комфортную среду, где можно вести здоровый образ жизни, занимаясь разнообразными видами спорта. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Разнообразие спортивных объектов, построенных в рамках данной программы, настолько масштабно и укомплектованы оборудованием они настолько плотно, что это способно удивить даже профессиональных спортсменов, считает чиновник.

«Мой район» — программа системного развития целых кварталов. Появляются новые пространства для спорта и отдыха, строятся школы, детские сады, физкультурные комплексы. Становятся более современными и привлекательными библиотеки с культурными центрами, вводятся новые маршруты общественного транспорта. И что важно, каждый москвич может предложить идею для своего района», — рассказала Сергунина.

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