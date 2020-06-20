Рига, , 00:03 — REGNUM Центр по контролю и профилактике за инфекционными заболеваниями (SPKC) сообщил о всего о двух новых выявленных случаях заболевания COVID-19 в Латвии в течение суток, пишет портал lsm.lv.

Медики провели 1324 тестов, а всего с момента начала тестирования 134 881. Пока заболевание COVID-19 установлено у 1110 человек. Полностью выздоровели 903, умерло 30 человек.

В стационарах находится семь человек, один поступил туда за последние 24 часа. У одного пациента заболевание протекает в тяжёлой форме. Выписано из больниц 172 человека.

С 13 марта по 9 июня из-за пандемии COVID-19 в Латвии действовал режим ЧС. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.