Рига, , 23:59 — REGNUM Суд первой инстанции Курземского района Риги признал виновным и приговорил мужчину к 25 годам тюремного заключения и пяти годам полицейского надзора за сексуальное насилие в отношение несовершеннолетних.

В ходе процесса суд счёл доказанным систематическое сексуальное совершаемое в период с 2014 по 2017 годы в отношение несовершеннолетних детей своей жены и её несовершеннолетних сестёр. Эти преступления представляют огромную угрозу нормальному психическому и физическому развитию детей, их представлениям о нормальных сексуальных отношениях. Обвиняемый отказался признать вину в ходе процесса. Приговор суда первой инстанции может быть обжалован в окружном суде.