Женева, Швейцария, , 23:56 — REGNUM Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире за сутки возросла более, чем на 142 тысячи случаев. Такие данные 19 июня приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ в мире за сутки было зарегистрировано 142 451 подтверждённый случай заражения коронавирусом, количество случаев летальных исходов возросло на 5151. Общее число выявленных случаев заражения составило 8 385 440, из них погибло 450 686 пациентов.

Первое место по количеству выявленных случаев заражения в мире занимает регион Северной и Южной Америки. Здесь подтверждено 4 092 526 случаев заражения SARS-CoV-2, что составляет почти половину от общего числа заразившихся в мире.

На втором месте находится Европейский регион, где насчитывается 2 490 815 выявленных случаев заражения. На третьем месте Восточно-Средиземноморский регион, где подтверждено 856 650 случаев заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, мир вступил в новый опасный этап разрастания пандемии COVID-19.

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