Вашингтон, , 23:52 — REGNUM В Steam стартовала бесплатная раздача файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition. Об этом 19 июня на своей странице в Twitter написала компания WB Games.

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition — это улучшенная версия оригинальной игры, релиз которой состоялся 12 ноября 2013 года. В неё были добавлены шесть новых персонажей, более 30 образов (скинов) и 60 новых миссий STAR Labs. Бесплатно получить файтинг DC в Steam можно будет до 25 июня 2020 года.

https://twitter.com/wbgames/status/1273963749607723008

Оригинальная игра вышла на консолях PS3, Xbox 360 и Wii U 16 апреля 2013 года. Игровой процесс представляет собой поединки в формате один на один, персонажи и окружение выполнены в 3D, однако бои показываются в двумерной перспективе.

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