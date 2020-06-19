Москва, , 23:38 — REGNUM За прошедшие сутки 34 пациента с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

У всех пациентов был подтверждён диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестирования на заражение коронавирусом нового типа. По данным статистики, число летальных исходов за минувшие сутки стало наименьшим со 2 мая.

Всего в Москве на настоящий момент скончалось 3565 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что прирост новых случаев заражения коронавирусом в Москве сократился в четыре раза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве в четыре раза сократился прирост случаев заражения коронавирусом