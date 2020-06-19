Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Актёр Джейми Фокс сообщил, что проект биографического фильма о жизни Майка Тайсона продвигается вперёд. Публикацию он сделал 19 июня на своей странице в Instagram.

В посте Фокс выложил фотографию, которая демонстрирует результаты работы по трансформации его тела. Актёр сообщил, что дела с подтягиваниями и отжиманиями у него идут неплохо, но пока он находится в начале пути. Фокс также написал, что производство фильма началось «несколько месяцев назад».

https://www.instagram.com/p/CBnT19aBWJ8/

Напомним, ранее сообщалось, что фильм о жизни Майка Тайсона будет снимать Мартин Скорсезе. К сожалению, сейчас пока нет никакой информации о том, кто займёт кресло режиссёра.

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