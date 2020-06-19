Москва, , 23:42 — REGNUM Количество перемещений граждан по территории Москвы достигло 70% от показателей до введения режима самоизоляции в марте 2020 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Количество передвижений значительно увеличилось. Сегодня оно вышло где-то на планку 70% от доковидного периода», — заявил Собянин.

Мэр столицы посетовал, что в городе снова начали появляться автомобильные пробки. К тому же в метро существенно увеличилось количество пассажиров, добавил он.

«Очень важно сохранять масочный режим в метро, в общественном транспорте, в пригородных электричках», — заявил Собянин.

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