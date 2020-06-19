Москва, , 23:35 — REGNUM Места на верандах столичных кафе, которые возобновили работу с 16 июня, забронированы на месяц вперёд. Об этом 19 июня сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр Москвы признался, что для него это стало неожиданностью. Ведь люди, по мнению Собянина, должны продолжать избегать многолюдных мест, оберегая себя тем самым от коронавируса. Однако на практике всё оказалось иначе.

«То, что происходит, значительно выше ожиданий рестораторов. Они думали, что сейчас одни убытки будут, никто не придет. Произошло всё ровно наоборот. Особенно в центре. Летние веранды забронированы на месяц и более вперед», — заявил Собянин.

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