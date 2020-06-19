Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Энтузиаст, разрабатывающий ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Diablo 2 на основе «движка» Unreal Engine 4 объявил, что закончил работу над демоверсией. Об этом 19 июня сообщил журнал DSOGaming.

К сожалению, он не выложил её в открытый доступ, однако предоставил пользователям сети возможность оценить свою работу. Видео было опубликовано на YouTube-канале пользователя Upside Down.

Издание отмечает, что демо показывает некоторые недостатки текущей версии игры, например, разработчику ещё нужно работать над интерфейсом и искуственным интеллектом. Однако автор статьи обратил внимание, что над проект реализуется лишь одним человеком.

Первое демонстрационное видео своего проекта Upside Down выложил в сеть 29 мая 2020 года. Ранее инсайдеры сообщили, что Blizzard также хочет выпустить ремастер Diablo 2.

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