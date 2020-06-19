Вашингтон, 19 июня 2020, 23:13 — REGNUM В предстоящем космическом симуляторе Star Wars: Squadrons геймерам будет доступен только режим от первого лица. Об этом 19 июня сообщил портал Screen Rant.
Таким образом, игроки не смогут управлять истребителем X-wing, смотря на него со стороны. Разработчики уверили поклонников вселенной, что в игре будет полнофункциональная кабина, благодаря которой этот режим будет не нужен.
Они пояснили, что сделали это для того, чтобы уравнять шансы игроков, поскольку тот, кто играл бы в режиме от третьего лица получал бы явное преимущество из-за более широкого поля зрения.
Ранее ИА REGNUM сообщило, что Star Wars: Squadrons получит поддержку устройств виртуальной реальности. Разработчики также раскрыли подробности по поводу сюжета, игрового процесса, мультиплеера и типов кораблей в игре.
Читайте ранее в этом сюжете: В Star Wars: Squadrons будет поддержка устройств виртуальной реальности