Москва, , 23:09 — REGNUM Telegram разблокировали потому, что Роскомнадзор просто не смог его адекватно заблокировать и решить эту проблему, считает пресс-секретарь Партии прямой демократии Тимофей Шевяков. Об этом он сегодня, 19 июня заявил ИА REGNUM.

«С юридической точки зрения это было неизбежно, так как все знают, что де-факто запрет на Telegram не действовал. С политической точки зрения разблокировка Telegram, вероятно, также была вынужденной мерой. Многие органы государственной власти создали свои каналы в этом мессенджере с целью информирования и взаимодействия с населением. Даже оперативный штаб по борьбе с COVID-19 имел свой телеграм-канал», — отметил Шевяков.

По его словам, по сути, попытку блокировки Telegram можно было сравнить с введенным масочным режимом — «ни то, ни другое никто не соблюдал».

«На мой взгляд, мнение о том, что разблокировка мессенджера является шагом по «наведению мостов» между IT-сообществом и государством сильно преувеличено», — добавил он.