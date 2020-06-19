Москва, , 23:08 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей в столице сохранить режим удаленной работы если это возможно еще на пару месяцев. Об этом Собянин заявил сегодня, 19 июня, в эфире телеканала «Россия 1».

Столичный градоначальник подчеркнул, что сейчас в период выхода из «коронавирусной истории», если есть такая возможность, то работодателям в Москве лучше сохранить режим удаленной работы, где это возможно.

«Сохранять ближайшие недели, а может быть даже и месяц-другой еще дополнительно, так как все равно есть еще опасность заражения», — сказал Собянин.

Также он напомнил, что очень важно соблюдать масочный режим в общественном транспорте, тем более, когда количество передвижений по городу значительно увеличилось и составило где-то 70% от того уровня, что был до пандемии.