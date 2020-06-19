Берн, , 22:38 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Швейцарии достигло 31 217, за минувшие сутки показатель вырос на 17, сообщили 19 июня в минздраве страны.

Количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Швейцарии достигло 1956, летальность составляет 6,27%.

Число излечившихся среди пациентов с COVID-19 в Швейцарии достигло 28,9 тыс., лечение продолжает 361 человек. Страна занимает в мире 37-е место по числу заболевших COVID-19.

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