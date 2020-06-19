Вологда, , 22:30 — REGNUM В Вологодской области за сутки выявили 27 новых случаев заражения кронавирусом SARS-CoV-2. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло в регионе до 1386. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Новые пациенты выявлены в Вологде, Череповце, Грязовецком, Вытегорском, Нюксенском, Шекснинском, Великоустюгском и Тотемском районах.

За сутки от COVID-19 в регионе скончался один пациент. Всего с начала эпидемии жертвами опасной инфекции на Вологодчине стали 16 человек.