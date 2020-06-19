Анкара, , 22:28 — REGNUM Число скончавшихся среди пациентов с COVID-19 в Турции за сутки составило 23, сообщили 19 июня в турецком минздраве.

Таким образом, общее количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусом достигло в Турции 4905.

По данным турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджи, общее количество случаев COVID-19 в стране составило 185 245, причём за последние сутки было выявлено 1214 новых.

Выздоровели за сутки в Турции 1494 пациента с COVID-19, общее их число составило 157 516. В настоящее время лечение продолжают 22 824 человека.

Летальность среди пациентов с COVID-19 в Турции составляет 2,65%. Турция находится на 13-м месте в мире по количеству подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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