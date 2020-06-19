Мурманск, , 22:22 — REGNUM Парад Победы в Мурманской области покажут в прямом эфире. Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе по коронавирусу, трансляцию организуют, чтобы избежать рисков массового заражения опасной инфекцией.

Напомним, ранее мурманские медики попросили губернатора провести парад Победы в закрытом формате из-за высоких рисков получит всплеск заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области за сутки выявлен 61 случай COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 4280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 2952 человека уже выздоровели, девять скончались.