Вашингтон, , 22:21 — REGNUM Разработчики игры-головоломки Assemble With Care выпустили к ней первое бесплатное обновление. Об этом 19 июня сообщил журнал PC Gamer.

Название этой расслабляющей игры можно перевести как «Собрать с осторожностью», она предлагает геймерам выступить в роли реставратора Марии, специализирующейся на починке вещей, которые, порой, не кажутся ценными, но много значат для их владельцев.

С выходом обновления игра получила несколько новых историй. Кроме того, стоит особо отметить, что теперь в ней есть русская озвучка.

Релиз Assemble With Care состоялся 7 октября 2019 года. Разработкой игры занимается студия Ustwo Games Limited, которую зрители знают по игре Monument Valley.

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