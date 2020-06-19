Нижний Новгород, , 22:14 — REGNUM Глава Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ «О введении режима повышенной готовности» о том, что ЗАГС может заключат брак в торжественной обстановке, — сообщает пресс-служба правительства региона.

Проводить церемонию бракосочетания можно, главное выполнять правила. В закрытом помещении может собираться не более 10 человек (включая тамаду), при этом на каждого должно приходится не менее 10 кв. метров площади. На открытых площадках праздновать могут 15 участников.

При этом новобрачные, гости и тамада должны находится в масках и перчатках

«Решили сделать это, как только позволили обстоятельства. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, жизнь продолжается. Создаются новые семьи, рождаются дети. Это же здорово, На июль в органы ЗАГС уже подано 1937 заявлений, на август — 1433. Нижегородцы верны свадебным традициям и соблюдают ритуалы — это хороший знак, что жизнь постепенно возвращается в прежнее русло», — сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.