Баку, , 22:10 — REGNUM Четыре человека с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Азербайджане, сообщили 19 июня в правительстве страны.

Таким образом, общее количество летальных исходов среди людей, у которых ранее был выявлен коронавирус, достигло в Азербайджане 143.

Общее количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 в Азербайджане на сегодняшний день составляет 11 767: за сутки показатель увеличился на 438.

Число излечившихся среди пациентов с COVID-19 достигло 6 325: за сутки выписаны 133 человека. Лечение продолжают 5299 жителей Азербайджана.

Летальность от COVID-19 в Азербайджане составляет 1,22%. Республика по числу заразившихся коронавирусом в мире находится на 60-м месте.

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