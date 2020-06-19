Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Энтузиасты выпустили к Minecraft модификацию (мод), которая позволяет собрать в игре персональный компьютер из запчастей. Об этом 19 июня сообщил журнал PC Gamer.

Дополнение VM Computers позволяет заказать в игре различные комплектующие: материнскую плату, процессор, дисковый накопитель, графический процессор, монитор, клавиатуру и т.п.

Особенно интересным представляется то, что после сборки ПК игроки могут установить на него операционную систему Windows 98, воспользоваться графическим редактором Paint и даже сыграть в DOOM.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Minecraft была добавлена во Всемирный зал славы видеоигр Национального музея Рочестера (штат Нью-Йорк, США). Таким образом, игра составила компанию DOOM, Halo, The Sims и Microsoft Solitaire.

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