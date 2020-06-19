Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Экспозиция Minecraft добавлена во Всемирный зал славы видеоигр, который является частью Национального музея игр, расположенного в городе Рочестер (штат Нью-Йорк, США). Об этом 19 июня сообщил портал PC Gamer.

На своём YouTube-канале музей опубликовал видеоролик, в котором рассказывается, какие игры были добавлены в его каталог в 2020 году. Сотрудники организации заявили, что Minecraft является «пожалуй, самой инновационной игрой-конструктором всех времен», и отметили, что она была выбрана не только из-за игрового процесса, но и потому, что предоставляет большие возможности для творчества.

Напомним, ранее во Всемирный зал славы видеоигр Национального музея игр Рочестера были введены такие проекты, как DOOM, Halo, The Sims и Microsoft Solitaire. Релиз Minecraft состоялся 17 мая 2009 года, изначально игра создавалась шведским программистом Маркусом Перссоном и его студией Mojang AB. В 2014 году разработчик продал права на проект компании Microsoft.

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