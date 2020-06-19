Афины , , 21:56 — REGNUM Количество случаев COVID-19 за сутки увеличилось в Греции на десять, сообщили 19 июня в греческом минздраве.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Греции достигло 3237.

За сутки в стране умер один человек с диагнозом COVID-19. Общее количество летальных исходов среди пациентов этой категории достигло в Греции 189.

Летальность среди пациентов с COVID-19 составляет 5,84%. Число выздоровевших достигло 1374, лечение продолжают 1674 человек.

За сутки Греция переместилась с 89-го на 90-е место в мире по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.

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