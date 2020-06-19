Бишкек, , 21:55 — REGNUM Совет безопасности Киргизии признал недостаточными предпринимаемые министерством здравоохранения, полномочными представителями правительства в регионах и мэриями городов Бишкека и Оша меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Совбез рекомендовал руководству минздрава увеличить резерв медицинских кадров и количество мобильных медбригад и машин «скорой помощи», а также организовать в местах массового скопления людей «входной фильтр» с проведением бесконтактной термометрии.

Губернаторам и руководству Бишкекского и Ошского муниципалитетов поручено усилить профилактику коронавируса, активизировать пропаганду об обязательности строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, усилить работу по выявлению нарушений санитарных правил бизнес-субъектами, а также удостовериться, что общественный транспорт заполняется не более чем на 70%, а водители и пассажиры в обязательном порядке используют медицинские маски.

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