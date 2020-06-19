Вашингтон, , 21:53 — REGNUM В штатах Техас, Аризона и Флорида за сутки было зафиксировано рекордное число выявленных зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют официальные данные властей этих штатов.

В департаменте здравоохранения Аризоны сообщили, что за сутки зафиксировано 3246 случаев COVID-19, что на 700 выше, чем 18 июня. Общее количество зараженных коронавирусом в Аризоне достигло 46,6 тысячи человек.

Во Флориде за сутки выявлено 3822 случая COVID-19. При этом накануне было 3207 новых случаев.

В Техасе за сутки зафиксировано 3516 случаев заражения коронавирусом. Накануне — 3129 случаев. Всего же число заражений в штате приближается уже к 100 тысячам.