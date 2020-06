Вашингтон, , 21:39 — REGNUM Sony подтвердила информацию о том, что некоторые игры, релиз которых состоится на новой консоли PlayStation 5, будут связаны с их версиями для PlayStation 4, т. е. будут кроссплатформенными. Об этом 19 июня сообщил портал Screen Rant.

По имеющейся в СМИ информации, в число этих игр войдет версия для PS5 Rainbow Six Siege, новая Call of Duty's next Black Ops, Lord of the Rings: Gollum, Dustborn, Planet Coaster: Console Edition, Destiny 2, GTA 5 и Fortnite и Quantum Error.

«Будь то обратная совместимость или возможность игры на разных поколениях (консолей — ИА REGNUM), мы сможем перевести это сообщество на новое поколение», — сказал журналистам генеральный директор PlayStation Джим Райан.

Ранее французский магазин Amazon допустил «утечку» информации о дате начала продаж и цене PlayStation 5. Если информация, опубликованная на сайте компании верна, то PlayStation 5 начнут продавать 20 ноября 2020 года, цена стандартной версии PlayStation 5 с оптическим приводом составит €499 (около $560), а версия PlayStation 5 Digital Edition обойдется геймерам в €399 (около $450).

