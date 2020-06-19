Москва, , 21:48 — REGNUM В тестировании системы электронного дистанционного голосования по поправкам в Конституцию РФ приняли участие 77 165 москвичей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за общероссийским голосованием.

Во время тестирования системы участникам эксперимента был задан вопрос: «Что сейчас важнее для жителей Москвы — новые дополнительные парковки во дворах или расширение озеленения в городе».

В итоге за озеленение проголосовало 54%, а парковкам отдали предпочтение 46% участников.

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