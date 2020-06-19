Кишинёв, , 21:22 — REGNUM Четыре с половиной сотни новых случаев COVID-19 выявлено в Молдавии, сообщили 19 июня в молдавском минздраве.

Общее количество инфицированных коронавирусом, по данным ведомства, достигло в стране 13 556, а число летальных исходов — 450.

Общее число выздоровевших среди пациентов с COVID-19 достигло 7525.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, порог в 13 тысяч по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Молдавии был преодолён накануне, 18 июня.

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